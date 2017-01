Duneau Deux morts dans une collision sur la RD 323

0

Ce lundi peu après 8 heures, une collision impliquant trois voitures est survenue sur la RD 323 (route de la Ferté) à Duneau, non loin du radar automatique.

Il s'agit d'une collision frontale dont les circonstances restent à préciser.

Dans un premier bilan, les pompiers faisaient état d'une personne décédée sur les lieux de l’accident, et d'un blessé grave. Mais ce dernier, selon les gendarmes, est également décédé.

Les victimes sont un homme âgé de 60 ans et originaire du Mans et une femme âgée de 58 ans et originaire du Var.

L'accident a également fait un blessé léger.

Les gendarmes précisent qu'une déviation a été mise en place dans le secteur.

