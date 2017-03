Drogue « Le Mans est un lieu de trafic »

0

Yvon Ollivier, procureur adjoint au parquet du Mans, en charge notamment de la lutte contre le trafic de stupéfiants, ne le cache pas : « Ce n’est un secret pour personne que Le Mans est une ville touchée par le trafic et l’usage de produits stupéfiants ».

Attention cependant au vocabulaire utilisé. « Ça circule, c’est une évidence, parce qu’il y a tout le réseau autoroutier. C’est un carrefour, donc forcément il y a de la marchandise qui circule. Mais est-ce que Le Mans peut être qualifié de plaque tournante ? Non, je ne pense pas. C’est un lieu de trafic, ça c’est une évidence ».

Et parmi les produits qui circulent au Mans, la cocaïne est de plus en plus présente.

