Dollon Ses lapins iront au Salon à Paris

Eleveur naisseur de lapins depuis 2014, Jean-Pierre Chevallier, un Dollonnais, sera le seul Sarthois à présenter ses lapins au Salon de l'agriculture, qui se tient du 25 février au 5 mars.

« J'ai toujours eu quelques lapins. Mais quand j'ai arrêté mon activité professionnelle, j'ai voulu rester actif. Je ne me sentais pas prêt à intégrer le club du troisième âge pour jouer aux boules ou aux cartes », lance tout de go Jean-Pierre Chevallier, un Dollonnais. « J'ai alors cherché une race qui me plaisait et j'ai commencé par acquérir un fauve de bourgogne. » Très vite, la passion a pris le dessus. Il intègre alors l'association avicole du Mans 72.

Une race purement sarthoise

Après le fauve de bourgogne, l'ancien cheminot flashe pour un argenté de champagne, à l'aspect gris métallique et dont les lapereaux naissent noirs. Il acquiert aussi un normand. « J'ai ensuite voulu me démarquer un peu de mes collègues de l'association et mon attirance s'est portée sur une race originaire de Belgique : le bleu de beveren à ne surtout pas confondre avec le bleu de Vienne. »

Jeudi, le Sarthois partira avec quatre de ses lapins (un fauve de bourgogne, deux bleus de beveren et un rex) à Paris pour les présenter pendant toute la durée du Salon de l'agriculture. « Je serai le seul éleveur sarthois de lapins et qui sait, peut-être je ramènerai un prix », espère-t-il.