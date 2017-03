Dollon Cinq moutons massacrés dans leur prairie

0

Trois brebis et deux agneaux ont sans doute été tués par un chien sur la commune de Dollon.

Ce mardi matin, un habitant de Dollon a appris par la mairie qu'un de ses moutons gisait près de la porte de l'enclos jouxtant la prairie à la sortie du bourg en direction de Saint-Michel-de-Chavaignes.

Il s'est aussitôt rendu sur place et a constaté, en plus, les dépouilles ensanglantées de deux autres brebis et deux agneaux.

« Un véritable carnage », lâche ce Dollonnais, très attaché à ses moutons.

Pour lui, « c'est un chien de grande taille » qui a massacré les bêtes. « Il aurait été aperçu lundi aux environs de 18 heures. Il a dû sauter par-dessus la barrière. »

L'homme souhaite interpeller le propriétaire du chien pour que de tels actes ne se reproduisent plus.