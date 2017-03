Dessin, peinture

0

Association

Découverte ou perfectionnement de l’acrylique. Connaître ses caractéristiques et utiliser les médiums, gel qui la modifie, mortier, gel brillant, lave noire et autres, puis vernir une acrylique (effet mouillé ou mat). 3 h pour tous. Sujets libres. Matériel fourni. organisé par Arts et couleurs.

Mardi 21 mars, mercredi 22 mars, 10h à 13h, 21, rue du Bourg-Belé, Le Mans. Payant. Inscription avant le 18 mars. Contact : 02 43 43 05 40, 06 26 72 47 54, contact@artsetcouleurs.fr, http://www.artsetcouleurs.fr