Dessin et perspectives, atelier découverte Arts et couleurs

Dessiner un mouton, une route qui file loin, une rue pleine de maisons. Perspectives. Et pourtant c’est simple, avec un rien de logique et de règles à connaître. Découverte et pratique pendant 3 h. Sujets libres. Matériel fourni. Pour enfants dès 10 ans et adultes.

Mardi 16, mercredi 17 mai, 10h à 13h, Atelier Arts et couleurs, 21, rue du Bourg-Belé, Le Mans. Payant. Inscription avant le 13 mai. Contact : 06 26 72 47 54, 02 43 43 05 40, contact@artsetcouleurs.fr, www.artsetcouleurs.fr