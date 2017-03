0

Association

Théâtre.

Un spectacle littéraire et musical. Des textes, des poèmes, des correspondances interprétés par Béatrice Luttmann et Jean-Pierre Pichon. Accompagnement au violoncelle et au piano.

Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 mars, 21h, Théâtre de l’Acthalia, 105, Grand-rue, cité Plantagenêt, Le Mans. Tarif 10€, autre : Tarif unique. Contact et réservation : 06 10 53 38 40, acthalia@hotmail.fr, http://www.acthalia.com