Visites gratuites, tous les jeudis de juillet et d'août, cela commence dès le 13 juillet et se finira le jeudi 31 août, visite du couvent de la Visitation et de l'exposition sur Jérôme Le Royer de la Dauversière, créateur de Montréal.

Jeudi 13, jeudi 20, jeudi 27 juillet, 15h, Cloître des Visitandines, 1 Rue Henri Dunant, La Flèche. Gratuit. Contact et réservation : 02 43 94 17 24, 06 08 74 69 85.