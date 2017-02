La FNSEA, principal syndicat agricole français, vient d'annoncer ce dimanche le « décès brutal », à l'âge de 58 ans, de son président Xavier Beulin, qui était aussi le patron du groupe Avril.

« La FNSEA fait la douloureuse annonce du décès brutal de son président Xavier Beulin », a ainsi indiqué la fédération agricole dans un communiqué.

Le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll a aussitôt réagi à cette disparition.

« Je viens d'apprendre avec stupéfaction le décès de Xavier Beulin. J'adresse à ses proches, à sa famille, sa femme et à sa mère, ainsi qu'à tous les agriculteurs membres de la FNSEA mes condoléances attristées. Xavier Beulin était un pilier du mouvement syndical agricole. J'ai toujours respecté son engagement syndical et son engagement pour l'agriculture en général. A ce titre sa disparition est une nouvelle terrible pour la FNSEA et pour le syndicalisme agricole dans son ensemble. Par son histoire personnelle, Xavier Beulin était en lui-même une leçon de courage et un exemple de réussite. Avec lui, au-delà de nos différences, j'ai toujours travaillé à trouver des solutions pour soutenir une agriculture qui traverse des moments difficiles ».