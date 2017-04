« De la gravure et au-delà », stage mixte gravure

0

Association

La gravure, une technique passionnante : découvrir et mélanger les techniques de monotype, eau forte, linogravure avec des encres non polluantes. Initiation et perfectionnement. Sujets libres. Matériel fourni. Chacun repart avec ses travaux. Inscription selon arrivée. Proposé par Arts et couleurs.

Samedi 8 avril, dimanche 9 avril, 10h à 17h, lundi 10 avril, 10h à 16h, Atelier Arts et couleurs, 21, rue du Bourg-Belé, Le Mans. Payant. Inscription avant le 31 mars. Contact : 02 43 43 05 40, 06 26 72 47 54, contact@artsetcouleurs.fr, http://www.artsetcouleurs.fr