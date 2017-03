« Daral Shaga », opéra de la cie Feria Musica

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Cet opéra réunit sur scène une dizaine d’acrobates, chanteurs et musiciens pour conter l’histoire intemporelle d’une humanité en exil. Une œuvre puissante qui fait tomber les frontières de la représentation théâtrale pour s’adresser directement au cœur. Composition Kris Defoort.

Jeudi 2, vendredi 3 mars, 20h, Les Quinconces, 4, place des Jacobins, Le Mans. Tarif 23€, réduit 11€. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/