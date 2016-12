Dans le rétro du web Les cinq sujets sportifs les plus lus en 2016

0

Pour le dernier jour de l'année, notre site internet lemainelibre.fr regarde en arrière et se penche sur les articles qui ont le plus intéressé les internautes au fil des semaines de 2016.

Voici le top 5 des articles de la rubrique « sport » les plus lus cette année et que vous pouvez consulter en cliquant sur chacun des titres.

L'édition 2016 des 24 heures du Mans a été marquée par un coup de théâtre à quelques minutes de l'arrivée. Alors que les deux Toyota TS050 Hybrid ont mené la course tour à tour dans une lutte pleine de suspense contre la Porsche n°2, la Toyota n° 5 qui se dirigeait vers la victoire avec Kazuki Nakajima à son volant, a subitement connu une perte de puissance qui a mené à son abandon.

L'article expliquant les raisons de cette panne est l'actualité sportive qui a le plus suscité d'intérêt en 2016.

Sans surprise, c'est un autre article sur les 24 heures qui montent sur la deuxième marche du podium des articles de sport les plus lus en2016. Notre direct sur la course a passionné les internautes, avec en prime, les stars internationales que sont Brad Pit, Jackie Chan et Keanu Reeves. Un direct plein de suspense est à relire en cliquant sur le lien.

Grand rendez-vous sportif du jeudi de l'ascension, l'épreuve « Courir au Mans » n'a pas eu lieu en 2016, une grève des agents de la ville du Mans ayant contraint les organisateurs a annulé les courses. Une première en 34 ans.









195 450 spectateurs, dont 99 053 uniquement le dimanche 8 mai, se sont rassemblés en mai sur le circuit Bugatti du Mans pour vivre la manche française du Championnat du monde de MotoGP et assister aux victoires de Jorge Lorenzo en Moto GP, qui a conservé son titre au Mans, Alex Rins en Moto2 et Brad Binder en Moto3.







Le beau parcours du MSB en Coupe de France a passionné les Sarthois, notamment lors des quarts, demi et de la finale à Bercy à suivre en direct sur notre site internet. Une compétition qui s'est achevée sur la victoire de l'équipe mancelle pour le plus grand plaisir des internautes !

Mathilde BELAUD