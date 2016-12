Dans le rétro du web Les cinq infos insolites les plus amusantes en 2016

0

Pour le dernier jour de l'année, notre site internet lemainelibre.fr regarde en arrière et se penche sur les articles qui ont le plus intéressé les internautes au fil des semaines de 2016.

Voici le top 5 des insolites qui ont le plus amusé les internautes cette année et que vous pouvez consulter en cliquant sur chacun des titres.

Fin octobre, Emir le chameau Zavatta défraye la chronique bien malgré lui. Et pour cause : des jeunes gens l'ont entraîné pour une balade à 5 heures du matin dans les rues du Mans. Une promenade nocturne documentée à grand renfort de vidéos Snapchat et de photos sur les réseaux sociaux.







« La rue la plus drôle de France est au Mans ! » affirmait début septembre le site internet de divertissement Topito sur sa page Facebook. Et cette rue, c'est bien évidemment la petite rue d'Ah Ah, située au Mans, entre la rue du Chêne-Vert et le Pont-Perrin. Un nom d'autant plus amusant que personne ne sait d'où il vient.





L'épiphanie 2016 a pris un tour coquin dans certains foyers sarthois. Au Mans, une boulangerie, la Gerbe-d'Or rue du Docteur-Leroy, proposait en effet des fèves pour adultes prêts à rire...ou à faire passer un message à leur partenaire de galette des Rois puisqu'il s'agissait de dix fèves représentant des positions du Kamasutra.

Un jour de 2007, Félix le chat s'était fait la belle, et ses propriétaires, Pierre et Andrée Bonnin, ne l'avaient jamais revu. Un épisode douloureux pour ce couple de Coulaines.

Mais le 7 novembre dernier, coup de théâtre : plus de huit ans après sa disparition, un coup de fil d'un vétérinaire de Rouillon leur apprend que leur chat est chez lui. Depuis cette date, Félix a retrouvé ses premiers maîtres.

À la veille de l'élection américaine le 8 novembre dernier, la commune de Luché-Pringé apprend, amusée, que la candidate démocrate Hillary Clinton a de lointaines origines dans ce village de la Sarthe. Cet ancêtre se nomme Urbain Beaudry et est né le 6 janvier 1615 au lieu-dit Saint-Martin. Une nouvelle bien sûr très commentée par les Sarthois qui attendent la visite de l'ancienne première dame des USA.



Mathilde BELAUD