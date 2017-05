Cyclisme Rendez-vous international sur la piste du vélodrome manceau

0

Pour la première fois de son histoire, le vélodrome manceau accueille ce week-end une compétition prestigieuse et relevée. Si la météo le veut bien…

Depuis l’ouverture du vélodrome Léon-Bollée au Mans, plusieurs réunions de qualité se sont déroulées avec l’équipe de France et le champion du Monde François Pervis.

Mais jamais l’anneau manceau n’avait accueilli des épreuves internationales comme celles qui vont se dérouler durant ces deux jours, à l’occasion de la Coupe de France internationale réunissant les juniors et élites hommes et femmes.

Après les prestations des jeunes Espoirs tricolores, les pistards d’élite vont entrer en piste.

Ils seront 90 venus de 16 nations avec plusieurs champions et recordmen mondiaux et européens tels les Français Benjamin Thomas et Morgan Knesky ou encore Quentin Lafargue, médaillé d’argent au Mondial de Pékin et Mickaël d’Almeida, orné de bronze.

