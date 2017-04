Cyclisme Les Français arrivent en forme sur le Circuit de la Sarthe

0

Il faut remonter bien longtemps en arrière pour retrouver des coureurs français aussi performants, à la veille du départ du Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire. Plusieurs d’entre eux seront à Pouzauges ce mardi et peuvent prétendre à la victoire finale.

Dans quelques heures la liste définitive sera validée. Sur les bases des compositions actuelles, le plateau de cette 65e édition a fière allure. Avec notamment une représentation française de qualité.

Une délégation emmenée par la valeur montante du cyclisme hexagonal : Lilan Calmejane et quelques autres plus expérimentés, tels qu’Arthur Vichot, Laurent Pichon et Alexandre Geniez

Calmejane, la nouvelle star

Lilan Calmejane, jeune coureur (24 ans) de l’équipe Direct Energie, avait marqué de son empreinte sa première saison chez les pros (2016), en remportant une étape sur la Vuelta.

Il est revenu cette année avec de grosses ambitions et une confiance sans faille, vite matérialisées par des victoires (général) à l’Étoile de Bessèges et à la semaine Coppi Bartali.

Vichot crescendo, Pichon débloqué

Après trois saisons compliquées (fracture de la clavicule en 2015, virus en 2015, renversé par une voiture en 2016), le double champion de France Arthur Vichot a renoué avec la victoire qui le fuyait depuis deux saisons, en concluant de belle manière le travail de toute une équipe sur le récent Tour du Haut-Var.

Quant à Laurent Pichon, revenu au bercail chez Fortunéo-Vital où il avait déjà séjourné durant deux saisons (2010 à 2012), il s’est récemment illustré en remportant La Classic Loire-Atlantique puis à la Coppi Bartali (étape), avant de s’illustrer une nouvelle fois, samedi dernier à la Route Adélie.

Oublié le passage par la Française des jeux, où il n’a jamais eu le sentiment de pouvoir totalement s’exprimer.

