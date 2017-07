Cyclisme Le Tour de France 2018 de passage en Sarthe ?

0

A peine le Tour de France 2017 terminé, que le compte à rebours du Tour de France 2018 est lancé. Et à propos du Tour 2018, l’un de ses partenaires, Enedis, a publié sur Twitter une carte montrant les neuf premières étapes, dont une pourrait passer en Sarthe.

Tout a commencé en février dernier. L’ASO (organisateur) avait dévoilé le début de parcours, avec un grand départ à Noirmoutier direction Fontenay-le-Comte, puis des étapes dans les Pays de la Loire : La Roche-sur-Yon - Mouilleron-Saint-Germain pour la 2e étape, un contre-la-montre par équipe Cholet - Cholet pour la 3e, avant un départ de La Baule vers une destination alors mystérieuse.

Ce lundi 24 juillet, le partenaire du Tour de France Enedis, via son entité régionale des Pays de la Loire, a dévoilé un autre gros morceau du Tour de France 2018 sur Twitter, avant de retirer sa publication.

C’est ainsi que l’on a découvert que la 9e étape devrait rejoindre Laval à Tours.

Et à regarder de plus près la forme du tracé, il n’est pas impossible que le peloton passe dans le sud-ouest de la Sarthe, notamment du côté de Sablé et La Flèche.

Jusqu’alors, l’organisation n’avait pas communiqué sur ces étapes. S’agit-il d’un projet susceptible d’évolutions ? Les dates figurant sur la carte ne sont déjà plus les mêmes : le Tour ne partira pas le 30 juin mais le 7 juillet, pour ne pas trop se chevaucher avec la coupe du monde de football. La 9e étape Laval-Tours aurait donc lieu le dimanche 15 juillet et non le 8 comme stipulé sur la carte.

Pour en avoir la confirmation, il faudra sans doute attendre le 17 octobre, jour que l’organisation a choisi pour dévoiler le parcours du Tour de France 2018.

La dernière fois que le Tour de France passait en Sarthe, c’était à Sablé en 2013, deux ans après le départ d'étape donné le 8 juillet 2011 au Mans.