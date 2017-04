Cyclisme Circuit de la Sarthe : Dites 33, Monsieur le président Feuvrier

1

Après une carrière amateur riche en victoires, Gérald Feuvrier veille à la pérennité du Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire.

Dans quelques heures, le Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire prendra son envol de Pouzauges (ce mardi à 11 heures).

Installé dans la salle à manger de sa maison transformée en un vaste bureau, Gérald Feuvrier met la dernière main à la pâte, alors que le téléphone ne cesse de sonner.

Parce que les invitations ne sont pas en assez grand nombre dans telle ville, parce qu’une autre commune ne possède pas les bons logos, parce qu’il faut trouver des miss pour un partenaire, etc.

« Nous sommes trois ou quatre à plein-temps sur les trois derniers mois précédents le départ de la course et une bonne dizaine à travailler, à partir du mois de novembre, à l’élaboration de l’épreuve. » Un véritable sacerdoce.

« En amont de la manifestation, il y a de plus en plus de choses parfois décourageantes à assumer. Mais j’ai cette faculté, de tout gommer au soir de la dernière étape afin de me projeter sans a priori vers l’édition suivante. »

Trente trois ans qu’il fonctionne de la sorte. Trente-trois ans qu’il vibre pour cette course professionnelle. Trente trois ans qu’il préside l’association du Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire.

