Malgré un contingent de coureurs d’Afrique de l’est plus restreint et une belle représentation française, Éthiopiens et Kenyans ont encore une fois eu la mainmise sur les épreuves des As du « Cross Ouest-France », ce dimanche au Mans dans les bois de l’Epau.

Chez les hommes, l’Éthiopien Getanech Molla a pris le meilleur sur le Burundais Ndikumwenayo et son compatriote Yenebo Biyazin.

Florian Carvahlo termine premier Français à la 4e place tandis que le Manceau Abdellatif Meftah (Endurance 72) se classe cinquième.

Du côté des féminines, la victoire est revenue à la Kenyane Kipsang Jeptoo du club de Saint-Julien, plus rapide que l’Éthiopienne Negasa (2e) et la naturalisée Bahreïnie : Bontu (3e).

La première classée tricolore est Liv Westphal, cinquième.

Résultats et compte rendu dans le cahier sport du Maine Libre ce lundi 16 janvier.

