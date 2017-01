Cross-country 1 200 participants aux départementaux de cross-country

0

Les championnats départementaux de cross-country se disputent ce dimanche à La Ferté-Bernard, sur la base de loisirs.

1 200 participants sont attendus à partir de 11 heures.

Départ de la course espoir senior vétéran femmes (6 145 m) à 14 h 35 et départ de la course espoir senior hommes (8 445 m) à 15 h 10.

Entrée gratuite.

Plus d'informations dans « Le Maine Libre » de ce dimanche 8 janvier.