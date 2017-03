Crosmières Un médaillé d’or olympique s’installe à l’écurie de La Verrière

0

Cavalier de concours complet, médaillé d’or par équipe aux Jeux olympiques de Rio l’an dernier, Mathieu Lemoine vient de poser ses valises à l’écurie de La Verrière, à Crosmières, chez son ami Bertrand Vuatoux.

« Mon arrivée chez Bertrand Vuatoux n’est pas le fait du hasard. Je connaissais déjà bien le site. C’est idéal pour entraîner les chevaux, avec toutes les infrastructures nécessaires, une belle carrière, un beau manège, un marcheur et beaucoup de paddocks. Ça faisait partie de mes critères. Je voulais que mes chevaux, désormais, puissent passer le plus de temps possible dehors. C’était vraiment un élément important ».

