Cré-sur-Loir Le refuge des Crins verts lance un financement participatif

Au refuge des Crins verts, qui héberge quelque 150 animaux, Joël Mahé a des projets de travaux, et celui d’éditer un livret sur les origines de ce havre de paix pour les animaux. « On reçoit des offres d’adoption sans arrêt. Mais on ne peut pas tous les prendre ».

Un lancement participatif a été lancé sur le site internet Ulule.

Par ailleurs, le refuge animalier propose deux rendez-vous : une chasse aux œufs organisée par l’association Cré & des liens le samedi 1er avril, et les portes ouvertes les dimanche 16 et lundi 17 avril.

