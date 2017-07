Crannes-en-Champagne Jardins du Mirail : 30 ans de rêverie botanique

0

Les jardins du Mirail à Crannes-en-Champagne accueillent amateurs de verdure et de belles plantes depuis 1987. 30 ans que le propriétaire des lieux bichonne son parc arboré et fait partager sa passion.



« Jardin remarquable »… La distinction labellisée orne le mur d’entrée de la propriété châtelaine. « On a été l’un des premiers jardins en France à obtenir le label lorsqu’il a été créé (en 2004, ndlr) », nous fait savoir un peu plus tard l’amical maître des lieux, Thibaut de Reimpré.

Reclus au bout d’un chemin rural, à l’écart de la petite bourgade de Crannes-en-Champagne localisée à 20 km à l’ouest du Mans, le site est ouvert au public « depuis une quinzaine d’années ».

Mais c’est il y a tout juste trente ans qu’un artiste-peintre parisien féru de jardinage y a élu domicile pour y façonner un décor à la verdure luxuriante. 2,5 hectares de réserve végétale habillent aujourd’hui les restes du château crannais réhabilité et édifié au XVIe siècle.

Un millier de visiteurs à l’année

« Au départ, avec ma première femme, on n’avait pas prévu de faire un jardin de cette taille, raconte Thibaut de Reimpré, 68 bougies, chevelure et fine barbe blanchies par les années. On a commencé par les abords de la maison puis on y est allé étape par étape. On s’est pris au jeu en fait ».

Ce havre de paix et de verdure attire à présent « 1000 visiteurs à l’année », à la belle saison (de juin à mi-septembre).

