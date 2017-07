Course à pied 2e édition du 10 km « Le Maine Libre » : inscrivez-vous

Course à pied

Après le succès de la première édition le 19 novembre 2016, le 10 km « Le Maine Libre » revient en 2017. Ce sera le samedi 18 novembre.

De 2 000 participants l’an passé, le seuil a été porté cette année à 4 000 inscrits.

Le départ ne se fera plus de la place de l’Eperon mais des Halles, avec une arrivée à Allonnes. Le départ sera donné à partir de 13h30 en trois vagues selon la performance visée (moins de 48 minutes, 48-57 minutes, 57 minutes et plus).

Mohamed Serbouti sera de nouveau le parrain de l’événement, qui s’inscrit dans le cadre du cross « Le Maine Libre Allonnes Sarthe », programmé le lendemain.

Toujours gratuites, les inscriptions ouvrent ce jeudi 20 juillet à 7 heures (cliquez ici).