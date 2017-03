Courir au Mans Les inscriptions de l'édition 2017 sont ouvertes

0

Annulée l'an passé en raison d'un mouvement social des agents du service « fête et logistique » du Mans ne permettant pas le bon déroulement de la course, l'événement sportif Courir au Mans revient cette année à l'ascension, le jeudi 25 mai.

Les inscriptions sont ouvertes depuis ce mercredi matin pour les quatre épreuves : 1 km enfant (2004-2007), 5 km féminin « La Mancelle », 10 km et semi-marathon.

Pour les 5 km, 10 km et semi-marthon, les frais d'inscription sont de 7€ pour les licenciés et 10€ pour les non-licenciés (12 € le jour de la course). Le 1 km enfant est gratuit.

Le 5 km féminin sera organisé comme chaque édition, en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Une nouveauté cette année : les inscriptions à cette course seront possibles par équipe de quatre.

Plus d'informations sur le site internet Courir au Mans.