Courgenard Une première française à la ferme d’Héliacynthe

La Ferme d’Héliacynthe sera en fête à l’occasion de son dîner-spectacle annuel, les 18 et 19 août prochains, à 20 heures, à Courgenard.

Et l’édition 2017 s’annonce exceptionnelle avec « Come fly with me », sous un dôme, présenté par Célia et Julien. Une création vue par 450 000 personnes dans plus de 50 pays mais jamais en France. Célia est la fille d’Agnès et Luc Bernard, les propriétaires des lieux et éleveurs d’un troupeau pie bretonne.



Réservation au 02-43-71-83-48. Tarifs : 25 €, moins de 12 ans 15 €.