Courgains Sept hectares de chaumes en feu

Sept hectares de chaumes et 50 bottes carrées sont partis en fumée ce dimanche au lieu-dit « Maigre Ville » sur la commune de Courgains.

C'est vraisemblablement la presse qui œuvrait sur place qui a mis le feu au champ.

Les pompiers ont été appelés vers 15 h 30. Les centres de secours de Marolles-les-Braults, Ancinnes, Ballon, Mamers, Oisseau-le-Petit et Saint Cosme-en-Vairais ont été dépêchés, avec sept véhicules d'incendie et 28 hommes intervenant sous les ordres du lieutenant Bertrand Garlot, du service départemental d'incendie et de secours.

Le vent a attisé les flammes qui se sont propagées et ont brûlé un tiers de la parcelle, ainsi que les bottes qui venaient d'être pressées.