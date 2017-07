Courcemont Un concours hippique champêtre avec derby ce week-end

0

Après le succès de la première édition en septembre dernier, l'écurie Equi-Libre Couparie, à Courcemont, réitère et propose un concours de sauts d'obstacles les 8 et 9 juillet.

« Avec 320 engagés, la première édition de notre concours en septembre dernier a été un succès inespéré. Mais il est vrai que nous étions les premiers à proposer un derby dans la région. Pour beaucoup de cavaliers, cela a été l'occasion de découvrir les obstacles naturels. De plus, grâce à nos partenaires, nous avons de très belles dotations », rappelle Hervé Dugué, le propriétaire de l'écurie Equi-libre Couparie, installée au milieu de vastes prairies, à la Haute-Couparie, dans la campagne de Courcemont.

La prépa derby est une épreuve qui permet au cavalier de sortir de la carrière d'obstacles pour se retrouver devant des obstacles naturels : gué, troncs d'arbres, bottes de paille… Pour les spectateurs, c'est toujours impressionnant.

Un concours de puissance

Cette année, pour la première fois, l'écurie propose en plus des épreuves amateurs, préparatoires et clubs, des épreuves jeunes chevaux, cycles libres, qualificatives pour le championnat de France. Mais surtout l'originalité, ce sera le concours de puissance, le samedi en fin d'après-midi sur 6 barres.

Pratique. Les épreuves débutent dès samedi matin 8 juillet à 8 heures et elles se poursuivent le dimanche avec notamment le Grand Prix des Fermiers de Loué à 1,15 m. Sur place, exposants (matériel d'équitation, vêtements), piscine éphémère, buvette et restauration, repas possible le samedi soir (15 €), après le concours de puissance. S'inscrire au 06-45-38-11-65. Entrée gratuite.