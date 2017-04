Coupe de France MSB en finale : « À fond derrière eux »

0

1 400 Sarthois sont à Bercy ce samedi soir pour assister à la finale de la Coupe de France à 19h30 entre le MSB et Nanterre. Parmi eux, les Félins, et parmi les Félins, Sylvie, qui y croit dur comme fer.

Alors, elle sera pour qui la coucoupe ? Pour Sylvie Dommée, aucune hésitation : « Comme l'an dernier, on va la ramener au Mans », dit-elle.

Le MSB n'est pourtant pas au mieux de sa forme, « mais ça ne veut rien dire », rétorque-t-elle. « Sur un match, tout est possible. L'an dernier, Villeurbanne nous avait mis 20 points d'écart une semaine avant la finale de la Coupe de France, et cela ne nous a pas empêchés de les avoir. »

« La mayonnaise ne prend pas »

Du tout cuit donc ? Petite hésitation quand même, car c'est vrai, cette année, le ballon a des rebonds souvent capricieux pour les joueurs manceaux. « Je me demande d'ailleurs ce qui se passe. Je n'avais jamais vu ça », se désole Sylvie. « Les playoffs, faut pas y compter. On a pourtant de bons joueurs, mais la mayonnaise ne prend pas. Allez savoir pourquoi. Nous en tout cas, on est là. Et à Bercy, on sera à fond derrière eux. »

« Finalement, je l'ai eu ! »

Samedi après-midi, c'est en compagnie de son mari qu'elle montera à bord de l'un des 14 bus qui quitteront Le Mans pour la capitale. Un époux qui a appris à aimer le basket et qui, à écouter Sylvie, n'aurait même pas vraiment eu le choix. « Je me souviens d'engueulades au début de notre relation. Je jouais en Régionale, à Arnage. Alors entre les entraînements et les déplacements, j'étais souvent absente », explique-t-elle. « Mais finalement, je l'ai eu ! Il est même presque plus mordu que moi maintenant. Il faut dire, dans ma famille, tout le monde est fan de basket. Alors, s'il voulait se faire accepter, il savait ce qui lui restait à faire. »

« Les joueurs sont très sympas »

Depuis cinq ou six ans, le couple Dommée a rejoint les Félins. Kop que préside Soizic Pinaud, la sœur de Sylvie. « Comme elle nous voyait aller à tous les matches, elle a fini par nous dire de les rejoindre. Et on ne regrette pas. L'ambiance est super, et avec nous, les joueurs sont très sympas. On a même droit à la bise », sourit Sylvie. « Tout au long de l'année, nous faisons aussi des déplacements. Cette saison, on a fait Nanterre, Levallois, Rouen et Le Havre. Mais tout ça a un coût. Alors, quand c'est trop loin, on laisse tomber ».

« On fera du bruit »

Samedi, dans les travées de Bercy, environ 1 400 Sarthois seront derrière le MSB. Si l'an passé, les Manceaux avaient gagné et la bataille du terrain et celle des tribunes face à Villeurbanne, cette fois-ci, ce sont les supporters de Nanterre qui devraient faire la loi dans les gradins. Ils viendront en voisins, et nul doute que le public parisien se rangera à ses côtés. Mais peu importe à en croire Sylvie. « Ne vous inquiétez pas, on fera du bruit. Moi quand je suis dans le kop, je vis le match à fond, et je sais me faire entendre. Ma sœur est d'ailleurs impressionnée. Quand ça va mal, j'ai même envie d'entrer sur le terrain. »

« Pas se poser trop de questions »

Alors, au vu de l'importance de l'événement de ce week-end, nul doute que les cordes vocales de Sylvie seront mises à rudes épreuves. Tout comme d'ailleurs les oreilles de ses plus proches voisins. « Selon les sondages, on donne Nanterre gagnant. OK. On verra. Mais je peux vous dire que c'est loin d'être dans la poche pour eux. C'est vrai qu'ils sont bons notamment à trois points. Mais nous sommes capables aussi de bien tirer. Le problème, c'est que bien souvent, on n'ose pas. En finale, il ne faudra pas se poser trop de question, et avoir confiance. Si j'avais un message à faire passer aux joueurs, ce serait celui-là. »

« Pas superstitieuse »

Dernier détail, que Sylvie ne connaissait d'ailleurs pas : les Manceaux seront installés du côté du terrain opposé à celui qu'ils occupaient l'an passé. Et selon les statistiques, ce coin serait maudit, puisque presque toujours, les supporters qui s'y trouvent voient perdre leurs protégés. L'espace de quelques secondes, une petite inquiétude se lit dans les yeux de Sylvie. Mais la foi reprend vite le dessus : « Aucune importance, je ne suis pas superstitieuse. »