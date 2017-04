Coupe de France Les supporters du MSB en route pour la finale [Vidéo]

0

Le MSB dispute ce samedi soir, à 19h30, la finale de la Coupe de France de basket, face à Nanterre, à l'Accorhôtel arena de Paris.

Quelque 1300 supporters manceaux seront dans la salle, prêts à donner de la voix pour encourager leur équipe.

« A chaque fois qu’on a gagné à Bercy sur le terrain, c’est qu’on avait aussi remporté le match des tribunes. Comme l’an dernier, ça avait donné un mental de winner. A l’inverse, lors des finales de championnat contre Cholet ou Chalon, on avait vite senti que ça serait compliqué à tous les niveaux », estime le président Chistophe Le Bouille.

Les cars de supporters sont ainsi partis du Mans en début d'après-midi avec à leur bord, des supporters pleins d'espoir.

"On croit à la victoire, malgré les mauvais résultats en championnat. On sait qu'ils peuvent faire un match incroyable si ils donnent tout ce qu'ils ont. Et une victoire ferait du bien au moral ! En tout cas, nous dans la salle, on sera au top !"