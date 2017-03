Coupe de France des DM - Manche piste

0

Comité Départemental de cyclisme de la Sarthe, Commission piste

Organisée par la FFC, avec la collaboration du Rassemblement des Organisateurs de Courses Cyclistes (ROCC), et en partenariat avec les entreprises Look Cycles et Drag Bicycles, spécialisées dans les équipements cyclistes, la Coupe de France Look des Clubs de DN1 et de DN2 contribue à structurer l'activité sportive des meilleurs clubs de France. Le haut du « pavé » du cyclisme amateur en France 40 clubs représentés par leurs 2 meilleurs pistards. Objectif : décrocher le maximum de points et améliorer le classement de leur équipe en Coupe de France Pour les départager, 2 fois 3 courses en peloton au programme Scratch - Courses aux points - Américaine