Coulans-sur-Gée Une éolienne Bollée sauvée par les Fermiers de Loué

0

Une éolienne s’élève désormais à l’entrée du siège des Fermiers de Loué, à Coulans-sur-Gée. Pas n’importe quelle éolienne : une Bollée. Construite en 1894, elle servait à alimenter en eau le château de Bellefille, à Chemiré-le-Gaudin.

L'éolienne menaçait de s'effondrer quand elle a été démontée à l'été 2014 par des éleveurs et administrateurs bénévoles de la coopérative, dont le président Alain Allinant, des techniciens des Fermiers de Loué et quelques passionnés.

Les mêmes ont ensuite passé quelques-uns de leurs week-ends à la rénover pour lui redonner tout son éclat.

Le chantier n’est pas encore tout à fait terminé. Si le mât et la plateforme sont montés, il faut encore ajouter la turbine et la roue (le rotor et le stator) pour que l’éolienne soit complète. Une grue sera appelée en renfort pour cette manœuvre délicate programmée avant la fin du mois d’avril.

L'opération a pu être financée grâce aux bénéfices dégagés par le parc de six éoliennes de Beaumont-sur-Sarthe, dont les Fermiers de Loué sont le principal actionnaire.

Regardez le démontage de l'éolienne en 2014 :

Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce vendredi 20 janvier. A lire aussi en version numérique en cliquant ici.