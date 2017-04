0

La salle Salvador à Coulaines fête ses trente ans, tandis que 2017 est l’année du centenaire de la naissance d’Henri Salvador.

Alors ce samedi soir 29 avril, l’affiche était toute trouvée : Laurent ND, proposera son spectacle « Les trésors de Salvador », avec la participation exceptionnelle de Philippe Lavil, grand ami d’Henri Salvador, le temps d’un duo et d’un medley. Une soirée aux accents jazz et bossa.

« J’ai rencontré Henri, pour la première fois, en 1969 et nous avons tout de suite sympathisé, nous avions le créole en commun », souligne Philippe Lavil.

Samedi 29 avril, à 20 h 30, espace culturel Henri-Salvador. Renseignements et réservations : 02-43-74-35-10. Tarif : 5 €.

