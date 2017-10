Coulaines Un nouveau collège pour 2018

0

Lundi a été posée la première pierre du nouveau collège Jean-Cocteau.

L'actuel collège Jean-Cocteau date de 1972. « Les locaux deviennent de plus en plus vétustes et ne répondent plus aux normes d'aujourd'hui. »

Voilà en quelques mots, la raison qui a mené le Département a lancé la construction d'un nouveau collège Jean-Cocteau, en lieu et place de l'actuel en partie démoli (le bâtiment « langues » est conservé, Ndlr).

Le bâtiment de près de 5 600 m2 pourra accueillir 600 élèves, sur un terrain de 19 000 m2 et un nouveau plan de circulation à l'étude.

Une première tranche de travaux doit être livrée pour la rentrée 2018, comprenant un bâtiment pédagogique (salles de classe) et le pôle restauration. L'ensemble du nouveau collège est prévu pour être opérationnel à la rentrée 2019.

