Coulaines L'entrée de la ville va changer d'aspect

Dans le cadre de la reconstruction du collège Jean-Cocteau, Le Mans Métropole va procéder à divers aménagements de voirie aux abords de l'établissement, dans un souci de sécuriser les lieux, de les embellir et de les rendre plus accessibles.

Ainsi, les deux entrées actuelles du collège situées rue De Gaulle et rue Cocteau seront supprimées, remplacées par un seul et unique accès qui se fera par le boulevard Saint-Nicolas.

Dans la foulée, deux giratoires seront mis en place : l'un en remplacement du feu tricolore situé au niveau du collège, et le second au croisement du boulevard Saint-Nicolas et de la rue de Belle-Île.

