Coulaines Ils travaillent derrière les barreaux

0

« Il y a actuellement cinq mois d’attente pour intégrer l’atelier, tellement il y a de demande », selon le lieutenant Julien Siguret, responsable du travail à la maison d’arrêt des Croisettes, à Coulaines.

En prison, les détenus peuvent travailler à l’atelier, pour le compte d’entreprises, ou au service général, pour le fonctionnement de la prison (cuisine, buanderie, nettoyage, jardinage…). Environ 110 détenus travaillent actuellement, à peine un quart des 466 personnes incarcérées à la maison d’arrêt.

Mercredi, ils étaient 42 à l’atelier, qui peut accueillir jusqu’à 70 opérateurs, en fonction des besoins des entreprises. Leurs horaires : 7 h 20 - 13 h 40, avec une pause de 20 minutes à 10 heures. Vêtus de blouses grises, ils sont encadrés par deux contremaîtres et répartis en trois groupes. Dans le premier, les détenus assemblent des cartons. Arnaud, 31 ans, et Dominique, 39 ans, travaillent là depuis deux ans « pour se faire un peu d’argent et sortir de la cellule. Ça aide financièrement et moralement. »

Ils travaillent environ 30 heures par semaine pour 4,35 € bruts de l’heure, le seuil minimum de rémunération. « Ça permet de cantiner, c’est-à-dire d’acheter du tabac, de l’eau, de la bouffe, des produits d’hygiène », selon les deux opérateurs. « Un détenu dépense environ 100 € par mois », estime Florent, 41 ans.

Notre page sur le travail des détenus est à lire dans nos éditions du « Maine Libre » de ce vendredi 13 janvier.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone