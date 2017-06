Coulaines Assises : un homicide par balle pour un incident routier ?

0

Le 16 avril 2014, un homme de 25 ans a été tué par balle en plein centre-ville de Coulaines. Le tireur, un Arménien de 47 ans, est jugé cette semaine par la cour d'assises de la Sarthe.

L'homme comparaît pour violences ayant entraîné la mort sans intention… et non pour meurtre. La peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle.

L'information judiciaire avait été ouverte, au départ, pour homicide volontaire. « Au moment de la découverte des faits, le parquet était intimement convaincu que l'homicide était lié à un trafic de stupéfiants », ne cache pas l'avocat général Hervé Drevard.

« Au départ de l'enquête, on s'oriente vers un règlement de compte », ajoute à la barre l'enquêtrice de police.

Que reste-t-il aujourd'hui ? Un incident routier ayant dégénéré. C'est, en effet, un problème de priorité, de véhicule qui bloque la route qui aurait mis le feu aux poudres.

« Ça arrive souvent les homicides par balle pour des problèmes de sécurité routière au Mans ? », demande Me Peltier, avocat des parties civiles. Non bien sûr. Et l'enquêtrice d'évoquer « un sentiment d'inachevé », renforcé par la présence d'une grosse somme d'argent en liquide (1 520 €), de cinq puces téléphoniques et de punitions pour une autre arme que celle utilisée le 16 avril 2014 à Coulaines.

