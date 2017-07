Coulaines Alexia Chartereau et le basket, une histoire de famille

0

A 18 ans, avec sa médaille de vice-championne d’Europe de basket autour du cou, Alexia Chartereau, pivot de l’équipe de France de basket, est entrée dans une autre dimension.

Samedi soir, le comité départemental de basket et son club de cœur, les JS Coulaines, ont honoré la jeune championne. Lundi, c’était au tour de la ville de Coulaines.

Alexia est la petite dernière de la fratrie Chartereau. Et dans la famille, le basket est sacré. Sylvie, sa maman, a elle aussi connu l’équipe de France. Roland, le papa, pratique ce sport depuis ses 16 ans et a évolué en N3. Leurs trois filles ont forcément des aptitudes et pas qu’un peu. Passer leur enfance sur les parquets à suivre les parents, toujours un ballon à la main, ça aide…