Coulaines À l'épicerie, on y vide aussi son sac

L'épicerie sociale de Coulaines propose des denrées à moindre coût à des personnes en galère. C'est aussi un lieu où l'on vient recevoir des conseils.

Cet après-midi-là, dans une petite salle contiguë au magasin, un atelier est au programme. Le thème du jour : « apprendre à gérer son budget. » Quatre bénéficiaires de l'épicerie sociale y participent.

Pendant une heure-et-demie, ils écoutent Fanny Semasaka, la responsable de la structure, leur donner les petits conseils, les trucs et astuces qui permettent d'économiser un peu par ci, un peu par là.

« Ces rencontres sont organisées tout au long de l'année », précise Fanny Semasaka. « On y aborde différents sujets, comme la préparation et la dégustation d'un repas, les économies d'énergie, les droits sécu. On propose aussi des séances de sport, ou de tricot. À l'épicerie, on vient faire ses courses, en payant les denrées 10 à 25 % de leur prix normal. Mais la finalité est d'aller bien plus loin : nous voulons qu'ici il y ait des échanges, du dialogue entre personnes en grande difficulté. Rompre l'isolement et se bouger est le meilleur moyen de rebondir. »

