Cormes La coopérative a fêté ses 70 ans avec ses adhérents

La Coopérative d'utilisation de matériel agricole (Cuma) de Cormes a fêté, vendredi soir, ses 70 ans.

Une centaine de personnes se sont réunies autour d'un apéritif dînatoire pour célébrer les 70 ans de la Cuma. Une exposition de matériel et la présence des différents fournisseurs ont été très appréciées des invités.

L'association, loi 1901, est une des plus anciennes en Sarthe puisque sa création date de 1947. La Cuma de Cormes couvre une douzaine de communes percheronnes. « C'est une des premières et parmi les plus grosses en Sarthe », précise son président Florent Méliand. Elle compte 120 adhérents pour un chiffre d'affaires de 330 000 € par an.

La Cuma de Cormes emploie deux personnes salariées et une personne à mi-temps (et un saisonnier l'été) au service agriculteurs adhérents.