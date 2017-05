Cormes - La Ferté Espoirs Sénégal cherche du mobilier scolaire pour les écoles

0

Le prochain container d’Espoirs (1), c’est dans un an, en avril 2018. Les bénévoles sont donc sur tous les coups pour répondre aux attentes des populations qu’ils aident sur place, de la banlieue de Dakar, en passant par les villages à la frontière de la Mauritanie et dans le Sénégal oriental.

Ils ont de quoi stocker le matériel, mais aimeraient également trouver de nouveaux lieux de stockage (avis aux bonnes âmes qui disposeraient d’un entrepôt, d’un garage, d’un atelier, d’un hangar…).

En attendant, les destinataires des aides de l’association de Cormes-La Ferté, à commencer par les écoles à travers tout le pays, ont exprimé des besoins. Pour les communes qui renouvellent leurs classes, pensez donc à eux ! L'occasion de lancer un appel aux dons, pas seulement aux collectivités, mais aussi aux entreprises et aux particuliers.

Espoirs a récemment doté l’école El Hadji Iba Sene de Pikine d’environ 1 200 places assises. La dernière livraison date d’octobre 2016. "Pour l’instant, si l’on tient compte de ce qui a été déjà expédié et de ce que nous avons en stock, il reste au moins 800 à 900 places à trouver. Le besoin prioritaire est sur les chaises niveau primaire ou adulte. Et pour avoir le minimum de coûts lors des transports (par la route et le bateau de port à port) et lors des enlèvements, elles doivent pouvoir s’empiler", précise le président, Jean-Michel Parent.



(1) Education et savoir-faire participant à des objectifs d’industrialisation raisonnée au Sénégal. Contact : 06-70-01-25-50 ou jm.parent72@orange.fr