Conlie Intervillage et concert au Festiday’s ce samedi

0

C’est jour de fête à Conlie ce samedi, près du plan d’eau, pour le deuxième Festiday’s.

Au programme de l’après-midi à partir de 13h30, les jeux Intervillage, auxquels participen 16 communes. Le public pourra assiter à ces olympiades (accès gratuit).

A partir de 19h30, place à la série de concerts : Babakar (influences musicales autour de Tryo et La Rue Kétanou), The Wankabillies Rock’n’Roll Trio (du rock’n’roll venu d’Angers, aux inspirations de Chuck Berry, The Stray Cats, Elvis Presley), Danaïde (groupe manceau, rock mélodieux, rock agressif, passant par des sonorités telles que Noir Désir, Luke, Eiffel, Saez…), Sound Dynamik (groupe manceau, ambiance reggae, raggamuffin , hip hop, drum & bass). Le showman parisien Viny, influencé entre autre par Brassens et les grandes chansons françaises à texte, s’intercalera entre les groupes. Le DJ Gregory K accompagnera le public dans la nuit.

Espace festival ouvert à partir de 18h30. Tarifs : 10 euros par personne sur place, 8 € en prévente (Super U Conlie, Super U Sillé, Super U Le Mans République, bar St Fray à La Chapelle-Saint-Fray, bar le Sun Rock à Saint-Symphorien, bar le Petit Rouezien à Rouez, bar le V&B au Mans, l’épicerie sur le Zinc au Mans, et sur internet ici). 5 euros pour les moins de 12 ans, uniquement sur place.