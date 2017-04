Conlie Des « baguettes solidaires » chez les deux boulangers

0

C’est à l’initiative du Centre Social et avec le partenariat des deux boulangeries conlinoises Sevin et Menard, qu’un nouveau geste solidaire sera possible à compter du 10 avril.

Vous achetez une baguette et en offrez une autre sous forme de bon qui sera à déposer dans une urne fabriquée par les chantiers d’insertion sur le comptoir du boulanger.

« Cette opération est une idée d’Antoine Denis qui œuvre au sein de la banque alimentaire et se révèle un complément au réseau solidarité déjà mis en place et permettra aux familles bénéficiaires de la banque alimentaire d’avoir une fois par mois du pain frais dans leurs colis, déclare Anne Chapelet responsable du secteur famille au centre social »

L’opération vise à obtenir une soixantaine de « bon pour une baguette » chaque mois correspondant au nombre de familles nécessiteuses.

Et c’est le centre social qui récupérera les pains pour les redistribuer lors de la remise des colis alimentaires.