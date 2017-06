0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Classique.

L’association Musique patrimoine présente au Mans la 1re édition du festival de musique de chambre : Les concerts de la Visitation. Le public manceau et mélomane a l’opportunité de découvrir un répertoire musical riche d’une haute exigence artistique dans la chapelle de la Visitation.

Dimanche 18, dimanche 25 juin, dimanche 9 juillet, 17h, Chapelle de la Visitation, place de la République, Le Mans. Contact : 06 82 25 20 88.