Association

Show entièrement renouvelé. Spectacle événement mêlant humour, chansons, numéros visuels, performances spectaculaires et chorégraphies explosives.

Vendredi 3 mars, 21h, samedi 4 mars, 15h et 21h, Salle des Concerts, 54, rue du Port, Le Mans. Tarif 39.50€, réduit 36.50€, autre : carré or, 44,50 €. Contact et réservation : 02 43 23 04 21, revuelaflambee@orange.fr, www.revuelaflambee.com