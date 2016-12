Sarthe Feu vert pour le mariage entre Bazouges et Cré-sur-Loir

0

Le 1er janvier 2017, les communes de Bazouges-sur-le-Loir et de Cré-sur-Loir (canton de La Flèche) ne feront plus qu’une. L’arrêté préfectoral validant la création d’une commune nouvelle a été publié le 16 décembre.

« La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale » stipule l’arrêté préfectoral. « Les biens, droits et obligations des communes dont est issue la commune nouvelle sont transférés à cette dernière. L’intégralité du passif et de l’actif de chaque commune fusionnée est transférée à la commune nouvelle. »

La première réunion de cette nouvelle collectivité se tiendra le jeudi 5 janvier à Bazouges (siège de l’entité). Les 30 conseillers - 15 issus du conseil municipal de Bazouges et autant du conseil de Cré - éliront le maire et les adjoints de Bazouges-Cré-sur-Loir.