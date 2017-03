Le Mans Claudia, le Père Noël de la rue

0

Depuis décembre, Claudia Denis et sa troupe, Claudia, Pascale et Gérard, se rejoignent chaque vendredi matin aux Jacobins pour distribuer denrées, vêtements et autres produits aux sans domicile fixe du Mans.

Chacun arrive avec sacs à dos et cabas bien remplis. La maraude peut commencer.

La distribution de produits est accompagnée d'un petit café. Un moment d'échange réconfortant, l'occasion de prendre des nouvelles, de savoir qui a besoin de quoi.

Vendredi dernier, ils sont ainsi venus en aide à une douzaine de SDF, qu'ils finissent par bien connaître.

