Le Mans La ville se dote d'une voiture capable de verbaliser

" Nous recevons en moyenne une plainte par jour sur les questions de stationnements. Sans compter le nombre important de concitoyens qui ne supportent plus de voir des voitures sur les trottoirs. À l’instar de ses parents, qui retrouvent leurs enfants sur la route devant les écoles. "

Christophe Counil, adjoint au maire en charge de la sécurité publique et la vie des quartiers, explique en quelques mots les raisons qui ont poussé la municipalité du Mans à se doter d’un véhicule à Lecture Automatique de Plaques d’Immatriculation. « Une voiture munie de huit caméras (six dans le gyrophare et deux sur les côtés) capable de lire les plaques et de verbaliser ».

« Nous faisons partis des premiers à l’utiliser », lance Jean-Claude Boulard, le maire, désireux de " contenter la majorité des citoyens, qui ne sont pas en infractions. Nous renforçons les moyens de contrôle et de répression, au nom de l’égalité de traitement ".

