Circuit cycliste Suivez en direct la 3e étape entre Angers et Pré-en-Pail

0

Après les deux demi-étapes de mercredi et la victoire dans le contre-la-montre dominé par l'équipe Movistar et son coureur britannique Alex Dowsett, nouveau maillot jaune, place ce jeudi à la grande étape au départ d'Angers et à destination à Pré-en-pail (Mayenne).

Un parcours vallonné et 190 km attendent le peloton ce jeudi.

Une course à suivre en direct dès 11h15

11h25 : Le départ officiel depuis Angers a été donné avec quelques minutes de retard. Direction le mont des Avaloirs et la Mayenne.

12h : Trois coureurs se sont légèrement détachés : Armindo Fonseca (Fortunéo), Sébastien Delfosse (Veranclassic) et Leigh Howard (Aqua Blue Sport).

12h15 : Sept coureurs sont désormais en tête : Van Melsen (Wanty), Peters (AG2R), Ourselin (Direct Energie) et El Fares (Delko) ayant rejoint le trio d'échappés. Le groupe a creusé l'écart et compte 3 minutes d'avance sur le peloton.

Tweets de @circuitcycliste