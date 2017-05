Ciné balade

0

Les marcheurs du Saosnois

Le départ est donné pour un circuit de 7 km. Le groupe empreint la sente qui descend vers la rue Rossette, pour retrouver le GR 235, rue Le Chevalier et regagner ainsi les rives de la Dive. À la Tallerie, le chemin fait la limite entre la région Normandie et les Pays de Loire. Puis la Dive est traversée au moulin de Contres. L'orage arrivant soudain, c'est sous des trombes d'eau mêlée de grêle que le groupe regagnait à la hâte le hall de l'espace Saugonna En arrivant un goûter bien mérité était offert par l'Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois, en dessert, des gâteaux étaient préparés et servis par ces dames. A 20 h, l'association « Ciné Mamers » proposa un film documentaire « Sur la route méridienne » entre la Sarthe et le Ghana (en Afrique) soit plus de 8 000 km à pied en 10 mois effectués par Anne Lucie et Sylvain Lejeune.