« Chotto Desh », Chorégraphie Akram Khan

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Danse.

Chotto Desh, qui signifie «petite patrie», est une histoire qui met à l'honneur la danse. Elle conte le parcours de vie d'Akram Khan, chorégraphe de renommée internationale, en mettant en scène les rêves et souvenirs captivants de ce jeune homme, du Bangladesh à la Grande-Bretagne.

Vendredi 3 mars, 20h, samedi 4 mars, 18h, L'Espal, 60-62, rue de l'Estérel, Le Mans. Tarif 23€, réduit 8€, autre : 11 €. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/